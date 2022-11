Nationalmannschaft: Keine WM-Proteste? DFB reagiert auf Infantino-Brief

Der Deutsche Fußball-Verband (DFB) will sich trotz des Appells von FIFA-Präsident Gianni Infantino auch während der WM in der Menschenrechtsdebatte um Gastgeber Katar engagieren.

„Die FIFA hat sich wiederholt verpflichtet, für diese Themen - einen Entschädigungsfonds für Gastarbeiter sowie das Konzept eines in Doha zu errichtenden Gastarbeiter-Zentrums - konkrete Antworten zu liefern, und wir werden weiterhin darauf drängen, dass diese auch geliefert werden“, schrieb der DFB in einer Stellungnahme gemeinsam mit neun weiteren europäischen Nationen.

"Konzentrieren wir uns auf den Fußball", hatte Infantino unter der Woche in einem Brief an die Verbände der 32 WM-Teilnehmer geschrieben: "Bitte lasst nicht zu, dass der Fußball in jeden politischen und ideologischen Kampf gezogen wird."