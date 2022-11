Anzeige

Bundesliga: SC Freiburg - 1. FC Köln LIVE im TV, Stream, Ticker Bleibt Freiburg an Bayern dran?

Streich verteidigt Grifo: "Dann brennt der Baum hier"

Der SC Freiburg kann mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Bayern dranbleiben. Köln hingegen will an den europäischen Plätzen Anschluss halten.

Bleibt der SC Freiburg enger Verfolger des Rekordmeisters aus München? (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln könnte der Sportclub bis auf einen Punkt an den FC Bayern heranrücken, der wiederum am Samstag mit 3:2 in der Hauptstadt bei der Hertha gewinnen konnte. (Bundesliga: SC Freiburg - 1. FC Köln, 17.30 Uhr im LVETICKER)

Anzeige

Die Breisgauer gehen mit einer äußerst breiten Brust in das Duell mit den Domstädtern, gegen die Aufsteiger Bremen und Schalke feierte das Team von Christian Streich zuletzt zwei Siege. Auch in der Europa League lief es für den SC bislang nahezu perfekt, sie erreichten ohne Niederlage als Gruppensieger das Achtelfinale.

Köln hingegen musste nach einem 2:2 gegen OGC Nizza am vergangenen Donnerstag alle Träume des Überwinterns in Europa begraben, die Mannschaft von Steffen Baumgart verabschiedete sich auf dem dritten Platz hinter Nizza und Partizan Belgrad aus der Conference League. In der Bundesliga stehen die Kölner bislang im gesicherten Mittelfeld, warten allerdings auch seit zwei Spielen auf einen Sieg.

Bundesliga heute live: SC Freiburg - 1. FC Köln

Während Freiburg nahezu aus dem Vollen schöpfen kann, stehen bei den Geißböcken zahlreiche Leistungsträger nicht zur Verfügung. So muss Baumgart unter anderem auf Mark Uth, FC-Kapitän Jonas Hector, Dejan Ljubicic und auf den am Kreuzband verletzten Florian Dietz verzichten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

SC-Coach Streich dürfte weitgehend auf seine über Wochen etablierte Stammelf setzen, in der es rechts hinten (Kübler/Sildillia), auf der Sechs (Eggestein/Keitel) und neben bzw. hinter der Spitze (Kyereh/Jeong/Höler/Schade) den größten Konkurrenzkampf gibt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

SC Freiburg - 1. FC Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Höfler - Doan, Kyereh, Grifo - Gregoritsch

Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Huseinbasic, Skhiri - Adamyan, Kainz - Duda - Tigges

Anzeige

Bundesliga LIVE: Hier können Sie SC Freiburg - 1. FC Köln verfolgen

TV: -

- Stream: DAZN

Liveticker: Bundesliga Liveticker auf SPORT1 oder in der SPORT1 App

Alles zur Bundesliga auf SPORT1: