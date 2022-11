WWE-Spektakel mit dunkler Seite: Warum mehrere Stars bei der Saudi-Show Crown Jewel fehlten

Bei WWE Crown Jewel 2022 reisten Roman Reigns und die Bloodline ohne Sami Zayn an © WWE

Die WWE-Show Crown Jewel in Saudi-Arabien ist und bleibt keine Veranstaltung wie jede andere. Mehrere Topstars der Liga sind im Land unerwünscht oder boykottieren es.

Die Kooperation mit WWE ist Teil einer großen Image-Offensive, in der das Saudi-Regime zahlreiche große Sport-Veranstaltungen ins Land lockte, wie zum Beispiel auch die Formel 1 und die mit gigantischem finanziellen Aufwand aus der Taufe gehobene LIV-Golftour . Das saudische Regime ist inzwischen auch Mit-Eigentümer des Premier-League-Fußballklubs Newcastle United .

WWE und Saudi-Arabien: Ein lukrativer und umstrittener Deal

Die Rolle, die WWE dabei spielt, lässt sie sich mit insgesamt 1 Milliarden Dollar vergüten, so viel ließ sich die staatlich gelenkte und finanzierte „General Sports Authority“ den 2018 abgeschlossenen Zehn-Jahres-Deal kosten.

Sami Zayn ist in Saudi-Arabien nie dabei

Sami Zayn, kongenialer Sidekick von Reigns in der Story um dessen „Bloodline“ , war bei Crown Jewel wie immer nicht dabei: Zayn berichtete bestätigte 2020 im Interview mit dem Blindboy Podcast Berichte, dass er zu den Shows „nicht eingeladen“ worden sei - „und ich war auch nie besonders wild drauf, dort hinzugehen“.

Der syrischstämmige, kanadische Muslim Zayn gilt in Saudi-Arabien als unerwünscht, weil die Beziehungen des Landes zu Syrien belastet sind - die ganz genauen Umstände des Auftrittsverbots sind nicht klar: Zayn könnte dem Saudi-Regime auch ein Dorn im Auge sein, weil er bei Nahost-Themen als engagiert und politisch lautstark aufgefallen ist. Der 38-Jährige sagte im selben Interview auch, dass er nicht in Israel auftreten würde, weil er die Palästina-Politik des Landes ablehnt.

Mysteriöser Vorfall am Airport 2018

Dass WWE seinen Stars dieses Zugeständnis macht, hat mit den multiplen Verwerfungen zu tun, die der Saudi-Deal in den Jahren 2018 und 2019 ausgelöst hat.

Wegen der Staatsaffäre um den 2018 ermordeten, in die USA geflohenen Regimekritiker Jamal Khashoggi entstand auch auf WWE erhöhter Druck in Bezug auf den Saudi-Deal. Andere Großfirmen beendeten damals ihre Geschäftsbeziehungen mit dem Regime - unter anderem auch Endeavor, der Mutterkonzern der UFC (die dafür oft in den Vereinigten Arabischen Emiraten veranstaltet). Auch der langjährige WWE-Topstar John Cena tritt seit dem Khashoggi-Mord nicht mehr im Land auf.