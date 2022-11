Bundesliga: Bayer Leverkusen - Union Berlin LIVE im TV, Stream, Ticker

Union Berlin will mit einem Sieg in Leverkusen die Tabellenführung behaupten. Bayer hingegen braucht jeden Punkt, um aus dem Tabellenkeller zu entkommen.

Durch den 3:2-Auswärtssieg bei Hertha BSC ist der FC Bayern vorübergehend neuer Spitzenreiter der Bundesliga. Mit einem Sieg in Leverkusen kann Union allerdings seinen Platz an der Sonne zurückkämpfen.

Die Köpenicker reisen mit äußerst breiter Brust an den Rhein, sie gewannen zuletzt höchstdramatisch in der 97. Minute gegen Borussia Mönchengladbach und feierten am Donnerstag mit einem 1:0-Sieg in der Europa League die Qualifikation für die Zwischenrunde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)