NCAA: Irre Rekord-Show im College-Football

In Woche zehn kommt es im College Football zum Aufeinandertreffen zwischen den SMU Mustangs und den Houston Cougars. Am Ende steht eine irre Rekord-Show.

Die SMU Mustangs und Houston Cougars lieferten sich ein Offensiv-Spektakel in Reinkultur, an dessen Ende das Team der South Methodist University einen 77:63-Heimsieg bejubeln konnte. (NEWS: Alles zum College-Football)

Nie zuvor waren im College-Football in der Associated Press Poll-Ära (seit 1936) mehr Punkte nach der regulären Spielzeit auf dem Scoreboard gestanden. Mit 140 Punkten übertraf das Spiel die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2016. Damals sorgten die Pittsburgh Panthers und Syracuse zusammen für 137 Zähler. Am Ende entschieden die Panthers das Match mit 76:61 für sich.