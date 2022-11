Werder Bremen: Diagnose bei Füllkrug da! WM offenbar nicht gefährdet

Der 29-Jährige hat sich im Spiel seines Klubs Werder Bremen gegen Schalke 04 nicht schwerer verletzt. Eine mögliche WM-Teilnahme scheint nicht in Gefahr zu sein. Die Bremer verkündeten via Twitter eine Prellung im Rückenbereich, bei Füllkrug müsse „von Tag zu Tag geschaut werden“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der Stürmer, mit zehn Treffern Zweiter der Torschützenliste, war beim 2:1-Sieg gegen die Königsblauen nach einer Stunde ausgewechselt worden. „Ich bin mit ein paar Wadenproblemen, die in die Achillessehne runtergezogen haben, ins Spiel gegangen. Dann haben die Schalker es als Stilmittel angewandt, ab und an in den Rücken zu springen. Ich habe ein Knie in den Rücken bekommen“, erklärte der Angreifer bei Sky. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)