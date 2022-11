Super League: 24 Deutsche spielen um ein Ticket für Darts-WM

Für den prominentesten Teilnehmer Max Hopp ist das Turnier nach seiner mäßigen Saison eine der letzten Chancen auf seine neunte WM-Teilnahme. Nur wenn der 26-Jährige in London dabei ist, wahrt er seine Chance, auch im kommenden Jahr an den meisten Turnieren der Professional Darts Corporation (PDC) teilnehmen zu dürfen.

Zunächst geht es in Niedernhausen in vier Sechsergruppen um den Einzug in die Runde der besten 16, die am Mittwoch und Donnerstag in zwei Gruppen ausgetragen wird. Beginnend mit dem Viertelfinale wird am Freitag (ab 14.50 Uhr) im K.o.-Modus der Sieger ermittelt. Sport1 überträgt die Partien täglich im Free-TV (ab 15.30 Uhr) und darüber hinaus im Livestream.