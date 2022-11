FC Bayern nennt Diagnose bei Alphonso Davies - und gibt WM-Update

Davies werde die beiden verbleibenden Bundesliga-Spiele bis zur Winterpause verpassen. Glück im Unglück aber für den Kanadier. Die Teilnahme an der WM in Katar sei nicht gefährdet, teilten die Münchner mit.

Davies hatte sich mit Kanada erstmals seit 1986 wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert. Als das Ticket gelöst wurde, war er in Tränen ausgebrochen.

Alphonso Davies verletzt sich bei Bayern-Sieg

Der Linksverteidiger des FC Bayern hatte sich gegen die Hertha nach gut 60 Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht an den hinteren rechten Oberschenkel gefasst. Schiedsrichter Bastian Dankert zeigte wenig später in Richtung Bayern-Bank an, da geht nichts mehr.