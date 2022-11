Premier League: Arsenal-Star tritt vor London-Derby heftig gegen Aubameyang nach

Dieses Duell hat es in sich: Chelsea um Ex-Arsenal-Kapitän Aubameyang empfängt den FC Arsenal zum London-Derby. Im Vorfeld der Partie fliegen munter die ersten Giftpfeile hin und her.

Mittelfeldspieler Mohamed Elneny fand gegenüber der Times deutliche Worte für seinen Ex-Teamkollegen. „Wir erlauben keine großen Egos. Das ist die Teamchemie, die wir jetzt haben. Alle lieben sich und alle arbeiten füreinander. Das macht unsere Mannschaft wirklich stark, weil wir keine Egos in der Mannschaft haben“, sagte der 30-Jährige.

Aubameyang kein Teamplayer - Lob für Odegaard

Die damalige Degradierung Aubameyangs durch Trainer Mikel Arteta sieht Elneny gar als einen Wendepunkt für die Gunners an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

„Jeder hat sich angeschaut, weil Mikel das mit dem Kapitän der Mannschaft gemacht hat. ‚Was hat er mit anderen Spielern vor?‘, dachten sich viele. Die Maßnahme hat gezeigt, dass wir nicht herumspielen können, sich jeder auf das Team fokussieren muss und die Mannschaft immer an erster Stelle steht“, erklärte Elneny die Auswirkungen der Suspendierung Aubameyangs auf die Mannschaft.

Ist Aubameyang also kein Teamplayer? Ist sein Ego größer als die Mannschaft? Die Aussagen seines ehemaligen Mitspielers lassen den Gabuner nicht gerade in einem guten Licht erscheinen.

Ganz anders sprach Elneny über den aktuellen Arsenal-Kapitän Martin Odegaard. „Wir lieben Martin so sehr. Alle freuen sich einfach, dass er unser Kapitän ist“, lobte der Routinier den jungen Kapitän überschwänglich.

Brisantes Wiedersehen mit Arteta

Elnenys Kritik an Aubameyang ist ein weiteres Kapitel in der brisanten Vorgeschichte des Derbys. Zuletzt hatte Aubameyang immer wieder gegen Arsenal und Trainer Arteta nachgetreten und unter anderem den Anhang der Gunners in einem Promo-Clip provoziert (Chelsea-Star Aubameyang provoziert vor pikantem Duell mit Ex-Klub Arsenal).