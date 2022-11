Hockey: Zweiter Sieg für Männer-Auswahl - Frauen verlieren

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Männer hat auch ihre zweite Partie in der Pro League gewonnen. Das Team von Bundestrainer Andre Henning setzte sich am Samstagabend (Ortszeit) im argentinischen Mendoza gegen die Gastgeber mit 4:3 im Shoot-out durch, nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 (1:1) gestanden.

Die Mannschaften von Henning und Altenburg treffen am Dienstag und Mittwoch erneut auf Belgien und Argentinien, bevor es in der Pro League erst im kommenden Jahr weitergeht. Zuvor steht für die Männer-Auswahl noch die Weltmeisterschaft in Indien (13. bis 29. Januar 2023) an.