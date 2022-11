Worlds 2022 Finals: DRX mit Nehmerqualitäten

Es ist das mit am meisten Spannung erwartete Match des Jahres: das Finale der League of Legends Weltmeisterschaft. T1 geht als klarer Favorit ins Rennen, während DRX den Traum vom ersten Titelgewinn nicht nur am Leben erhalten möchte, im besten Fall soll am Ende des Abends die erste WM-Trophäe in die eigene Sammlung wandern.