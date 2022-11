Bundesliga: VfB Stuttgart – Hertha BSC (Dienstag, 20:30 Uhr)

Am Dienstag trifft der VfB Stuttgart auf Hertha BSC. Am letzten Freitag verlief der Auftritt des VfB ernüchternd. Gegen Borussia Mönchengladbach kassierte man eine 1:3-Niederlage. Die fünfte Saisonniederlage kassierte die Hertha am letzten Spieltag gegen den FC Bayern München.