NHL: Draisaitl trifft erneut bei Oilers-Niederlage

Leon Draisaitl trifft und trifft - seinen Edmonton Oilers hat das in der NHL aber erneut nicht geholfen. Der deutsche Eishockey-Superstar unterlag mit den Kanadiern am Samstag den Dallas Stars mit 2:6, für die Oilers war es die zweite Niederlage in Folge nach zuvor fünf Siegen.