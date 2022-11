Bundesliga: Muss Flick Moukoko zur WM mitnehmen? Die Frage der Woche beim Stahlwerk Doppelpass

Youssoufa Moukoko präsentiert sich beim BVB in großartiger Form. Ist der Youngster die perfekte Lösung für das Sturmproblem der DFB-Elf? Stimmen Sie hier zur Frage der Woche beim STAHLWERK Doppelpass ab.

Doch sollte Moukoko nun auch bei der WM in Katar für die deutsche Nationalmannschaft auf Torejagd gehen?

Moukoko hält sich auf SPORT1 -Nachfrage mit einer Forderung zurück: „Ich kann das nicht beeinflussen. Ich kann nur Leistung bringen. Der Bundestrainer entscheidet am Ende. Wir werden sehen, wer am Donnerstag dann final dabei ist.“

Wie er allerdings fortführte, gab es bereits Kontakt zwischen Flick und dem 17-Jährigen: „Wir haben am Donnerstag gesprochen. Er hat gesagt, dass ich einfach so weitermachen soll und wer Leistung bringt, wird am Ende auch dabei sein.“