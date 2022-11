FC Bayern: "War ein Schock!" Neuer über Krebs-Erkrankung - Torhüter scherzt über WM-Teilnahme

Nagelsmann: „Bester Torwart der Welt“

Bei den Gegentreffern war er machtlos. Dodi Lukebakio traf den Ball aus fünf Metern perfekt mit einem Volley zum 3:1 (40.) und beim Elfmeter von Davie Selke (44.) entschied sich Neuer für die falsche Ecke. Sonst kurbelte er das Spiel gewohnt souverän an.

In der Bundesliga-Geschichte holte laut Opta kein anderer Spieler so viele Siege gegen einen Klub. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bayern-Coach Julian Nagelsmann fand danach lobende Worte: „Ich habe ihn sehr gut erlebt, wie ich ihn kenne. Wenn du in der 82. Minute bei einem Tor Vorsprung so eine Aktion hast, bist du auf jeden Fall wieder da. Manu ist extrem erfahren, hat unfassbar viele Spiele und ist der beste Torwart der Welt.“

Neuer geht fest von WM-Teilnahme aus

Neuer selbst freute sich über die Rückkehr: „Es war schön. Ich bin froh, dass ich zurück bin. Ich hätte mir natürlich ein zu-Null-Spiel gewünscht. Ein bisschen Spannung war auch für die Zuschauer dabei. Ich war relativ zügig drin. Ich hatte ja viel zu tun und war involviert. Ich war also sofort on fire.“

Angst vor einem Rückfall hat Neuer nicht: „Wenn ich auf dem Platz bin, bin ich da, um die Bälle zu halten. Wenn was passiert, würde es auch ohne Vorverletzung passieren. Wichtig war, dass ich direkt am Anfang in der vierten Minute dagewesen bin.“