Anzeige

WM 2022: Träume von Davies, Füllkrug, Prömel geplatzt? Klopp wütet wegen Termin Sind heute drei WM-Träume geplatzt?

Nagelsmann über Neuer-Comeback: "Da hatte ich keine Bedenken"

Vincent Wuttke

Kurz vor der WM verletzen sich innerhalb weniger Stunden drei Bundesliga-Stars. Ihre Träume von Katar könnten damit geplatzt sein. Jürgen Klopp hatte eine Vorahnung.

Es war, als hätte Jürgen Klopp eine Vorahnung gehabt, was sich auf den Plätzen in der Bundesliga wenige Stunden später abspielen wird.

Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Tottenham wurde der Liverpool-Trainer nach seiner Meinung zum WM-Termin gefragt. Und Klopp platzte der Kragen.

Anzeige

„Ich hasse dieses Thema. Diese Probleme waren so klar, so eindeutig. Und keiner hat es auch nur ein einziges Mal bis drei oder vier Wochen vor der Weltmeisterschaft beachtet, dass plötzlich verletzte Spieler nicht an der WM teilnehmen können“, wütete er.

Klopp wütet wegen WM-Termin

Er fügte an: „Dieses spezielle Problem, dass Spieler sich spät in der Saison verletzen und dann nicht die WM spielen können, ist nicht neu. Aber diesmal startet die WM eine Woche nach dem letzten Spiel. Oh, das ist ein größeres Risiko“, sagte Klopp etwas spöttisch. Während sonst zwischen Saisonende und einem Turnier noch ein wenig Zeit ist, geht es in diesem Jahr Schlag auf Schlag. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Die Liste der Superstars, die die WM verpassen, ist bereits lang. Vor allem Frankreich ist gebeutelt und muss ohne Paul Pogba oder N‘Golo Kanté spielen.

Deutschland wird Timo Werner mit einem Syndesmosebandriss fehlen. Am Samstagnachmittag könnten nun für drei Bundesligastars die Träume geplatzt sein.

Grischa Prömel (Hoffenheim/Deutschland), Alphonso Davies (Bayern/Kanada) und Niclas Füllkrug (Bremen/Deutschland) verletzten sich allesamt.

WM beginnt am 20. November

Dabei rennt die Zeit. In der Bundesliga wird am 13. November um 17.30 Uhr mit Freiburg gegen Union die letzte Partie vor der Winterpause angepfiffen.

Bereits am nächsten Tag geht es für das DFB-Team dann in ein Trainingslager in den Oman. Von dort fliegt die Nationalmannschaft am 18. November direkt weiter und bezieht das Quartier. Schon am 23. November steht das erste Gruppenspiel gegen Japan an.

Anzeige

Für die Spieler anderer Nationen bleibt sogar noch weniger Zeit. Immerhin steigt das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador schon am 20. November. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Prömel verletzt sich schwer

Diese Terminhatz wird Prömel, der auf der erweiterten Liste von Bundestrainer Hansi Flick stand, nicht auf sich nehmen.

Der Mittelfeldspieler verletzte sich beim 1:3 gegen RB Leipzig schwer. Er bekam einen Schlag an den Knöchel und verließ das Feld auf einer Trage. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Laut TSG-Trainer Andre Breitenreiter erlitt Prömel eine „Fraktur des Knöchels“. Zudem besteht die Gefahr, dass „auch der Bandapparat“ in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Folge: Mindestens mehrere Wochen Pause. Die WM ist gelaufen.

Eng wird es wohl auch für Alphonso Davies!

Davies: WM für Bayern-Star gelaufen?

„Der Doc sagt, es ist mindestens ein Faserriss“, erklärte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz den „Tastbefund“, betonte aber: „Abwarten, was morgen raus kommt.“

Anzeige

Ein Ausfall von Davies würde die kanadische Nationalmannschaft, die erstmals seit 1986 bei einer WM-Endrunde dabei sein wird, hart treffen. Und auch für Davies wäre es ein Drama. Immerhin war er in Tränen ausgebrochen, als das Ticket gelöst wurde.

Besonders bitter könnte es für Bundestrainer Hansi Flick werden.

Er muss ohnehin ohne Werner planen. Als erster Nachrücker gilt für viele Fans und Experten Niclas Füllkrug. Doch seit Samstag hat auch der Werder-Stürmer Sorgen.

Auch Füllkrug bangt

Der 29-Jährige musste beim Sieg gegen Schalke, bei dem er traf, vorzeitig runter. Wie bereits in einigen Szenen zuvor griff sich der Angreifer beim Verlassen des Platzes an den unteren Rücken.

„Ich bin mit ein paar Wadenproblemen, die in die Achillessehne runtergezogen haben, ins Spiel gegangen. Dann haben die Schalker es als Stilmittel angewandt, ab und an in den Rücken zu springen. Ich habe ein Knie in den Rücken bekommen“, erklärte der Angreifer bei Sky.

„Mir wurde dann ein bisschen schummrig. Das war ein bisschen komisch. Dann kam die Wade und die Achillessehne dazu. So ist es dann, dass die Kette zumacht“, fügte er an. Ob es eine baldige Rückkehr gibt? „Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich wieder geht. Heute sieht es aber nicht gut aus.“

Eine englische Woche rundet nun den engen Spielplan ab. Und die Nationaltrainer werden mit bangen Blicken ganz genau hinsehen. Plötzlich wird ein großes WM-Problem ersichtlich.

Anzeige