Bundesliga: Mehrheit der Fans lehnt Abbrennen von Pyrotechnik im Stadion ab

Seit Jahrzehnten wird über das Abbrennen von Pyrotechnik in deutschen Stadien debattiert. Eine repräsentative Umfrage offenbart nun ein durchaus unerwartetes Meinungsbild.

Es ist seit jeher ein im wahrsten Sinne des Wortes heiß diskutiertes Thema: Pyrotechnik in deutschen Stadien.

In welchen Anteilen die Meinungen vertreten sind, kommt ein wenig überraschend. In einer repräsentativen Umfrage des Bundesliga-Barometers, an der 5.349 Personen teilnahmen, empfinden weit mehr als die Hälfte der Befragten das Abbrennen von Pyrotechnik als störend (66,9 Prozent).