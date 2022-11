2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Kaiserslautern, 2:3 (0:0)

Schiedsrichter Alt (Illingen) schickte Bryan Lasme von Bielefeld kurz vor der Pause mit der Ampelkarte zum Duschen (44.). Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Philipp Klement besorgte vor 24.651 Zuschauern das 1:0 für Lautern. Aaron Opoku versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (57.). Robin Hack schlug doppelt zu und glich damit für DSC Arminia Bielefeld aus (60./74.). Wenig später kamen Mike Wunderlich und Daniel Hanslik per Doppelwechsel für Opoku und Klement auf Seiten des 1. FC Kaiserslautern ins Match (66.). Mit Dominik Schad und Julian Niehues nahm Dirk Schuster in der 84. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lex Tyger Lobinger und Hikmet Ciftci. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Hanslik noch einen Treffer parat hatte (88.). Daniel Scherning wollte die Arminia zu einem Ruck bewegen und so sollten Christian Gebauer und Frederik Jäkel eingewechselt für Lukas Klünter und Marc Rzatkowski neue Impulse setzen (89.). Am Ende punktete FCK dreifach bei der Heimmannschaft.