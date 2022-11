Moral wird nicht belohnt - Bielefeld bleibt Schlusslicht

Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld bleibt auch nach dem 15. Spieltag der 2. Liga auf dem letzten Tabellenplatz. Ein Hack-Doppelpack in Unterzahl reicht Bielefeld nicht.

Arminia Bielefeld hat auch gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren und steckt weiter tief in der Krise.

Gegen die Pfälzer verloren die Ostwestfalen trotz großer Moral unglücklich mit 2:3 (0:0). Bielefeld agierte die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl, kam nach einem 0:2-Rückstand noch einmal zurück und verlor am Ende doch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Bielefelds Bryan Lasme sah kurz vor der Halbzeit die Gelb-Rote Karte (44.), das Spiel kam damit erst richtig in Schwung. Phillipp Klement (54.) und Aaron Opoku (57.) brachten die Roten Teufel in Führung. Robin Hack glich mit einem Doppelpack aus (60., 74./Foulelfmeter), bevor Daniel Hanslik kurz vor Schluss den Siegtreffer für den FCK erzielte (88.).

Lasme sieht Gelb-Rot, Hanslik schockt Bielefeld spät

Eine Woche nach der bitteren 0:1-Niederlage im Absteigerduell gegen Greuther Fürth hatte die Arminia bis zur Halbzeit alles unter Kontrolle. Janni Serra hatte die erste Gelegenheit, scheiterte per Kopf an FCK-Keeper Andreas Luthe (7.).

Der FCK nutzte die Überzahl zu Beginn des zweiten Durchgangs voll aus und ging durch den Doppelschlag in Führung. Aus dem Nichts gelang den kämpferischen Ostwestfalen durch Robin Hack der Anschluss und dann auch der Ausgleich. Angepeitscht von den euphorisierten Zuschauern auf der Bielefelder Alm hatte Bielefeld in der Schlussphase selbst den Siegtreffer auf dem Fuß, Hanslik machte das Traumcomeback zunichte.

Bielefelds Doppeltorschütze zeigte sich nach der Partie sichtlich bedient: „Es tut sehr weh. Wenn du mit einem Mann in Unterzahl so ein Spiel ablieferst und dann trotzdem keine Punkte mitnimmst, tut es doppelt weh“, sagte er am SPORT1-Mikrofon.