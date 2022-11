Lemgo feiert Handball-Coup nach 20 Jahren beim THW Kiel

Der THW Kiel hat nach Schwierigkeiten in der Champions League nun auch in der Bundesliga Federn gelassen. Der deutsche Rekordmeister unterlag am Samstagabend vor eigenem Publikum völlig überraschend dem TBV Lemgo Lippe mit 32:33 (14:18) und verliert damit zunächst den Anschluss an Spitzenreiter Füchse Berlin.