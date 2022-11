Anzeige

WWE Crown Jewel: "Respektlos!" Logan und Jake Paul polarisieren im Wrestling-Ring „Respektlos“: Kritik an Paul bei WWE

Logan Paul zeichnete bei dieser Flugaktion gegen Roman Reigns ein Selfie-Video auf © WWE

Martin Hoffmann

Mit Unterstützung von Bruder Jake liefert Logan Paul bei WWE Crown Jewel gegen Roman Reigns eine spektakuläre Show - überspannt für Kritiker aber den Bogen.

Es war eine oft furiose athletische Performance - aber auch eine wilde Selbstinszenierung: Logan und Jake Paul sind bei WWE ihrem Ruf in jeder Hinsicht gerecht geworden.

In seinem bislang größten Match für das Wrestling-Imperium hat sich der als YouTuber und Schaukampf-Gegner von Floyd Mayweather berühmt gewordene Logan Paul wie erwartet gegen Universal Champion Roman Reigns verloren, trotz der Hilfe seines boxenden Bruders Jake. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Bei der Saudi-Arabien-Show Crown Jewel schlug sich der von WWE verpflichtete und Legende Shawn Michaels trainierte Logan dennoch gut, lieferte eine Reihe spektakulärer Aktionen - überspannte dabei aber nach Ansicht mancher den Bogen.

Logan Paul polarisiert mit Selfie-Sprung bei WWE

Für Gesprächsstoff sorgte vor allem eine Flugaktion, in der er vom obersten Seil nach draußen durch Reigns und einen Tisch sprang - und dabei mit einem Handy ein Selfie-Video von sich filmte.

Während ein Teil der Zuschauer das als ,clevere Idee feierte, die das Prinzip Paul auf die Spitze trieb, übten andere Kritik: Wrestling-Journalist Wade Keller wertete die Aktion im Pro Wrestling Torch als „in jedem Kontext anmaßend und respektlos“ - und kontraproduktiv bei Pauls Versuch die Wrestling-Fans für sich zu gewinnen.

Auch Jake Paul mischt mit

Wie zu erwarten und vorab schon angekündigt spielte auch Logans Bruder Jake eine Woche nach seinem Sieg im Boxkampf gegen UFC-Legende Anderson Silva eine Rolle: Er neutralisierte mit einigen Boxaktionen Reigns‘ Neffen Jimmy und Jey Uso - bis deren jüngerer Bruder Solo Sikoa auch noch einschritt (der ebenfalls mit Reigns verbündete Sami Zayn blieb der umstrittenen, vom autoritären Saudi-Arabien-Regime finanzierten Show aus politischen Gründen wie immer fern).

Nachdem dann Logan vom Ring aus auf die Usos sprang, kassierte er bei seiner Rückkehr Reigns‘ Spezialaktionen Superman Punch und Spear und damit die Niederlage.

Reigns setzt damit seine seit über zwei Jahren andauernde Regentschaft an der WWE-Spitze fort. Es deutet sich an, dass sie im nächsten April bei WrestleMania im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles in einem Megaduell gegen Hollywood-Star und WWE-Legende Dwayne „The Rock“ Johnson mündet.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

WWE Crown Jewel 2022 - die weiteren News und Highlights:

- In der On-Off-Fehde der Schwergewichte und früheren MMA-Kämpfer Brock Lesnar und Bobby Lashley steht es nun unentschieden: Im Eröffnungskampf besiegte Lesnar Lashley und rächte sich damit für die unsaubere Niederlage beim Royal Rumble gegen den „All Mighty“ zu Beginn des Jahres. Lesnars Sieg nach knapp über sechs Minuten Kampfzeit wurde jedoch als eher glücklich dargestellt: Wie einst Bret Hart gegen Roddy Piper und Steve Austin konterte er einen Würgegriff Lashleys, indem er sich mit Hilfe der Ringecke über ihn rollte und ihn pinnte.

- Wenige Tage nach dem Tag-Team-Titelgewinn von Alexa Bliss und Asuka bei RAW stellten Dakota Kai und Iyo Sky von Damage CTRL die alten Verhältnisse wieder her - mit Hilfe eines Eingriffs von Bliss‘ zuletzt in alle Richtungen austeilenden Ex-Partnerin Nikki Cross. Auffällig: Als Bliss und Asuka danach ein Backstage-Interview gaben, tauchte auf einem Bildschirm vor Bliss das Symbol von Bray Wyatt auf (der später auch noch eine weitere, intensive Promo-Ansprache ans Publikum hielt) - es sieht so aus, als ob die vor eineinhalb Jahren jäh beendete Geschichte der beiden weitergeht.

- Die Rivalität zwischen Drew McIntyre und Karrion Kross wurde in einem Steel Cage Match fortgeführt, das am Ende an McIntyre ging, weil eine Einmischung von Kross‘ Frau Scarlett nach hinten losging: Sie verschloss die Tür vor McIntyre, um ihn vom siegbringenden Verlassen des Käfigs abzuhalten. McIntyre kletterte dann aber einfach über die Wand nach draußen, ehe Scarlett ihrem Mann die Tür öffnen konnte.

- Gegen den frisch vereinten „OC“ (AJ Styles, Karl Anderson, Luke Gallows) setzte die Gruppierung Judgment Day um Finn Balor ihre Siegesserie fort - einmal mehr mit dem weiblichen Mitglied Rhea Ripley als Unterschiedmacherin: Sie zog Styles aus dem Ring, als der zum Phenomenal Forearm gegen Balor ansetzte, Styles fiel dann Balors Finisher Coup de Grace zum Opfer.

- Im Duell der Giganten steckte 2,20-Meter-Mann Omos eine am Ende überraschende klare Niederlage gegen den frisch zurückgekehrten Braun Strowman ein. Omos dominierte das „Monster Among Men“ zwar lange, unterlag aber schließlich nach einem Running Powerslam.

- Wie Reigns behielten auch seine Neffen Jimmy und Jey Uso ihre Titel in der Bloodline: Sie verteidigten ihre Tag-Team-Gürtel gegen die Brawling Brutes.

- Auch die Regentschaft von Bianca Belair als RAW-Damenchampion geht weiter: Sie gewann nach dem Ladder Match bei Extreme Rules auch ein Last Woman Standing Match gegen Rivalin Bayley. Sie klemmte Bayley am Ende nach ihrem KOD-Finisher in einer Leiter unter dem Seil ein, so dass die Damage-CTRL-Anführerin bis zehn ausgezählt wurde.

Die Ergebnisse von WWE Crown Jewel 2022:

Brock Lesnar besiegt Bobby Lashley

WWE Women‘s Tag Team Title Match: Dakota Kai & Iyo Sky besiegen Alexa Bliss & Asuka (c) - TITELWECHSEL!

Steel Cage Match: Drew McIntyre besiegt Karrion Kross

Judgment Day besiegen The OC

Braun Strowman besiegt Omos

WWE Tag Team Title Match: The Usos (c) besiegen The Brawling Brutes