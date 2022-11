Emotionaler Piqué-Abschied bei Barcelona - Lewandowski patzt

Das 2:0-Sieg des FC Barcelona gegen UD Almeria in La Liga stand dieses Mal unter einem ganz besonderen Vorzeichen. Gerard Piqué, der unter der Woche überraschend sein Karriereende bekannt gegeben hatte , lief ein letztes Mal für die Blaugrana auf.

Der Innenverteidiger bekam von seinem Trainer und ehemaligen Mitspieler Xavi die Möglichkeit, sich vor den eigenen Fans zu verabschieden und stand in der Startelf.

Camp Nou feiert Piqué

In der 85. Minute wurde der Spanier dann ausgewechselt. Das komplette Camp Nou erhob sich und applaudierte, Piqué verabschiedete sich auf dem Platz von jedem Teamkollegen und auch vom Schiedsrichter. Piqué, der von Andreas Christensen ersetzt wurde, wirkte emotional angefasst, vergoss aber zunächst keine Träne. Die Verabschiedung dauerte mehrere Minuten.

Lewandowski patzt, Dembélé trifft

In der Tabelle schob sich Barca durch den Sieg mit 34 Punkten vorübergehend am Erzrivalen Real Madrid vorbei. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Schon in der 7. Minute erhielt Barca einen Elfmeter. Lewandowski trat an und vergab kläglich. Der Pole schob den Ball zaghaft links am Pfosten vorbei.