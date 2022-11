Anzeige

Werder Bremen: Niclas Füllkrug gegen Schalke 04 nach Tor verletzt raus - WM in Gefahr? WM in Gefahr? Füllkrug erklärt Verletzung

Moukoko oder Füllkrug? Wer jetzt mit zur WM muss

SPORT1

Niclas Füllkrug muss gegen Schalke verletzt raus. Ist sogar eine mögliche WM-Teilnahme in Gefahr? Der Stürmer klärt auf.

Fällt der nächste deutsche Stürmer für die WM in Katar aus?

Nach dem Verletzungs-Schock von Leipzigs Timo Werner galt Niclas Füllkrug bisher als Top-Kandidat für einen Kaderplatz im DFB-Team. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Doch nun gibt es Sorgen um den zweitbesten Bundesliga-Torjäger. Der Stürmer von Werder Bremen musste beim 2:1-Heimsieg gegen Schalke 04 verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Füllkrug gegen Schalke verletzt raus

Der 29-Jährige zeigte kurz vor einem Freistoß für Schalke an, dass er raus muss. Für ihn kam stattdessen Oliver Burke in der 60. Minute ins Spiel. Wie bereits in einigen Szenen zuvor griff sich der Angreifer beim Verlassen des Platzes an den unteren Rücken.

“Ich bin mit ein paar Wadenproblemen, die in die Achillessehne runtergezogen haben, ins Spiel gegangen. Dann haben die Schalker es als Stilmittel angewandt, ab und an in den Rücken zu springen. Ich habe ein Knie in den Rücken bekommen“, erklärte der Angreifer bei Sky.

„Mir wurde dann ein bisschen schummrig. Das war ein bisschen komisch. Dann kam die Wade und die Achillessehne dazu. So ist es dann, dass die Kette zumacht“, fügte er an.

Ob es reicht für einen Einsatz gegen Bayern am Dienstag ließ er offen. „Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich wieder geht. Wir spielen alle, um sich mit den Besten zu messen. Und unansprechbar sind die Bayern die Besten in Deutschland. Da würde ich mich drüber freuen, wenn es klappt. Heute sieht es aber nicht gut aus.“

Füllkrug mit nächster DFB-Bewerbung

In seiner Einsatzzeit zuvor hatte Füllkrug ein neues Bewerbungsschreiben bei Bundestrainer Hansi Flick eingereicht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte brachte er Werder nach 30 Minuten mit 1:0 in Führung und erzielte sein zehntes Saisontor in der Bundesliga. Nur Leipzigs Christopher Nkunku hat noch einmal mehr getroffen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kurz vor der Pause legte Füllkrug dann zudem fast noch einen Treffer für Marvin Ducksch auf. Doch der Schuss ging minimal daneben (44.).

