Darts: Martin Schindler verhilft Ricardo Pietreczko zur Teilnahme an Players Championship Finals

Beim letzten Quali-Turnier für die Players Championship Finals erreicht Martin Schindler das Halbfinale und verhilft so auch seinem Landsmann Ricardo Pietreczko zur Teilnahme am Major-Turnier.

Schindler zieht ins Halbfinale ein

Der 26-Jährige bestätigte in Barnsley seine derzeit herausragende Form und scheiterte erst in der Vorschlussrunde am späteren Sieger James Wade, der im rein-englischen Finale Steve Beaton schlug. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)