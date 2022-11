Handball-EM der Frauen: Siege für Frankreich und Montenegro

Olympiasieger Frankreich ist mit einem souveränen Sieg in die Handball-Europameisterschaft der Frauen gestartet. Die Vize-Weltmeisterinnen gewannen am Samstag ihr erstes Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Nordmazedonien mit 24:14 (12:5). In Skopje war Coralie Lassource mit vier Treffern die beste Werferin für Frankreich, das in Gruppe C zunächst die Führung übernahm. (NEWS: Alle Infos zur Handball Frauen-EM)