Masters: Rune fordert Djokovic im Finale von Paris

Wimbledonsieger Novak Djokovic erreicht beim ATP-Masters in Paris das Finale.

Wimbledonsieger Novak Djokovic hat beim ATP-Masters in Paris das Finale erreicht. In einem spannenden Halbfinale besiegte der 35-Jährige den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 3:6, 7:6 (7:4) und wird nun vom ungesetzten Holger Rune gefordert. Der 19 Jahre alte Däne besiegte den formstarken Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:4, 6:2.

Djokovic, der Anfang Oktober in Astana seinen 90. Turniersieg auf der Tour feierte, hat nun die Chance, an den Spanier Rafael Nadal (92 Turniersiege) heranzurücken. Es wäre zugleich der bereits fünfte Titel in diesem Jahr für den Serben. (NEWS: Alle Infos zum Tennis)