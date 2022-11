Haaland-Wahnsinn geht weiter! Stürmer rettet City bei Comeback spät den Sieg

Wechselt Gündogan in La Liga?

Einer frühen Roten Karte, langen Unterzahl und VAR-Pech zum Trotz: dank Joker Erling Haaland übernimmt City wieder die Tabellenführung in der Premier League.

City begann zunächst ohne Haaland, der nach seiner Bänderverletzung zunächst auf der Bank Platz nahm, druckvoll. Bernd Leno, im Kasten von Fulham, musste sich schon früh auszeichnen. Unter anderem parierte der deutsche Keeper einen Weitschuss von Kevin De Bruyne in überragender Manier (9.).

Den Bann brach schließlich Sommer-Neuzugang Julian Álvarez, der für Haaland in der Sturmspitze der Skyblues auflief. Nach einem Antritt und gut getimtem Pass von Nationalspieler Ilkay Gündogan schloss der Argentinier fulminant unter die Latte ab (17.).

Rot für Cancelo - Guardiola wütet

City schien alles im Griff zu haben. Doch in der 25. Minute überschlugen sich die Ereignisse. Nach einer Notbremse sah Verteidiger Joao Cancelo die Rote Karte und obendrein gab es einen Elfmeter für Fulham.

In Überzahl wurde der Underdog nur ein bisschen aktiver, ohne dabei zu nennenswerten Möglichkeiten zu kommen. Pep Guardiola war alles andere als zufrieden mit Schiedsrichter und Spielverlauf. Der Spanier regte sich immer wieder auf und beschwerte sich beim Vierten Offiziellen.

Nach VAR-Eingriff: Haalands Siegtor aberkannt

Fulham fand auch in der zweiten Halbzeit offensiv so gut wie gar nicht statt. Defensiv blieb der Aufsteiger jedoch konzentriert und ließ wenig zu. In der Nachspielzeit begingen die Gäste dennoch den entscheidenden Lapsus: Antonee Robinson ging gegen De Bruyne zu ungestüm zu Werke und verursachte einen Elfmeter.