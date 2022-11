Bundesliga: FC Augsburg – Eintracht Frankfurt, 1:2 (1:1)

Die 30.007 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Mergim Berisha brachte Augsburg bereits in der ersten Minute in Front. Sebastian Rode nutzte die Chance für Eintracht Frankfurt und beförderte in der 13. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Mit einem Wechsel – Ansgar Knauff kam für Luca Pellegrini – startete die Eintracht in Durchgang zwei. Mit einem Doppelwechsel holte Enrico Maaßen Florian Niederlechner und Arne Maier vom Feld und brachte Ruben Vargas und Robert Gumny ins Spiel (60.). Knauff traf zum 2:1 zugunsten von Frankfurt (64.). Mit Jesper Lindström und Rode nahm Oliver Glasner in der 64. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Rafael Santos Borré und Hrvoje Smolcic. Enrico Maaßen wollte den FC Augsburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Felix Uduokhai und Reece Oxford eingewechselt für Iago Amaral Borduchi und Fredrik Jensen neue Impulse setzen (86.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Aytekin (Oberasbach) siegte Eintracht Frankfurt gegen den FCA.