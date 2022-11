Trotz Augsburger Blitzstart: Frankfurt hält Anschluss

Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga zurück in der Erfolgsspur. Die Hessen siegen beim FCA trotz eines frühen Rückstandes.

Die „Euro-Adler“ fliegen auch in der Liga!

Vier Tage nach dem umjubelten Achtelfinaleinzug in der Champions League hat Eintracht Frankfurt seinen Höhenflug fortgesetzt und auch in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurück gefunden. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner trotzte beim FC Augsburg einem frühen Rückstand und gewann mit 2:1 (1:1).