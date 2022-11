Bundesliga: Hertha BSC - FC Bayern 2:3, Gala von Choupo-Moting bei Comebacks von Sané, Neuer, Hernández

Der FC Bayern springt durch den Sieg bei Hertha BSC Berlin wieder an die Spitze. Bei den Münchnern meldet sich zudem ein Trio zurück.

Der FC Bayern ist zurück an der Tabellenspitze.

Hernández und Sané sind zurück

Denn Trainer Julian Nagelsmann konnte auf ein hochkarätiges Trio an Rückkehrern zurückgreifen. So rückte Keeper Manuel Neuer wieder in die Startelf. Auch Lucas Hernández und Leroy Sané saßen nach überstandener Verletzungspause zumindest auf der Bank und kamen nach der Pause zu ihren Comebacks.