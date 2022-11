3. Liga: Hallescher FC – SV Waldhof Mannheim, 3:1 (2:1)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 6.574 Zuschauern bereits flott zur Sache. Laurent Jans stellte die Führung von Waldhof her (8.). In der 38. Minute verwandelte Niklas Kreuzer dann einen Elfmeter für Hallescher FC zum 1:1. In der Nachspielzeit schockte Jonas Nietfeld Mannheim, als er das Führungstor für Halle erzielte (45.). Anstelle von Nico Hug war nach Wiederbeginn Dominik Steczyk für Hallescher FC im Spiel. Im ersten Durchgang hatte die Elf von Coach André Meyer etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. In der 48. Minute brachte Tom Zimmerschied den Ball im Netz des SV Waldhof Mannheim unter. Gänzlich ins Hintertreffen geriet die Mannschaft von Coach Christian Neidhart, als Gerrit Gohlke nach 59 gespielten Minuten mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Gleich drei Wechsel nahmen die Gäste in der 63. Minute vor. Dominik Martinovic, Pascal Sohm und Berkan Taz verließen das Feld für Marcel Seegert, Daniel Keita-Ruel und Baris Ekincier. Mit einem Doppelwechsel wollte Waldhof frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Christian Neidhart Adrian Malachowski und Marc Schnatterer für Marten Winkler und Fridolin Wagner auf den Platz (73.). Als Schiedsrichter Bickel (Wolfsburg) die Partie abpfiff, reklamierte Halle schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.