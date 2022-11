3. Liga: SC Verl – FC Ingolstadt 04, 2:1 (1:1)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SC Verl und dem FC Ingolstadt 04, die mit 2:1 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Moussa Doumbouya brachte sein Team in der 23. Minute nach vorn. Nico Ochojski nutzte die Chance für Verl und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Michel Kniat schickte Cyrill Akono aufs Feld. Maximilian Wolfram blieb in der Kabine. Dass der SC Verl in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Akono, der in der 79. Minute zur Stelle war. Der FCI stellte in der 83. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Patrick Schmidt, Justin Butler und Tobias Bech für Doumbouya, Pascal Testroet und Denis Linsmayer auf den Platz. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Verl noch einen Doppelwechsel vor, sodass Presley Pululu und Joscha Wosz für Nicolas Sessa und Yari Otto weiterspielten (85.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Brombacher (Kandern) siegten die Gastgeber gegen Ingolstadt.