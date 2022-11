2. Bundesliga - Arminia Bielefeld - FCK live im TV: Bei Stefan Kuntz werden Erinnerungen wach

Am Samstag kehrt der 1. FC Kaiserslautern an den Ort zurück, an dem der Klub einen der dunkelsten Tage seiner Vereinsgeschichte erlebt hat. Am 27. April 2018 unterlagen die Roten Teufel bei der Arminia mit 2:3 - und stiegen am drittletzten Spieltag der Saison in die Dritte Liga ab.