2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli, 1:0 (1:0)

36.430 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für das Team von Trainer Daniel Thioune schlägt – bejubelten in der 22. Minute den Treffer von Rouwen Hennings zum 1:0. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft einen knappen Vorsprung herausgespielt. Der Referee schickte Betim Fazliji vom FC St. Pauli mit glatt Rot vom Feld (59.). In der 67. Minute stellte Daniel Thioune um und schickte in einem Doppelwechsel Kwadwo Baah und Felix Klaus für Dawid Kownacki und Kristoffer Peterson auf den Rasen. St. Pauli stellte in der 70. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte David Otto, Connor Metcalfe und Luca-Milan Zander für Lukas Daschner, Afeez Aremu und Manolis Saliakas auf den Platz. Timo Schultz wollte die Gäste zu einem Ruck bewegen und so sollten Johannes Eggestein und Igor Matanovic eingewechselt für Marcel Hartel und Etienne Amenyido neue Impulse setzen (82.). Letztendlich gelang es dem FC St. Pauli im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Fortuna Düsseldorf die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.