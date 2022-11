Bundesliga: Werder Bremen - Schalke 04 LIVE im TV, Stream und Ticker - Gelingt Reis der erste Sieg?

Am 13. Spieltag der Bundesliga kommt es in Bremen zum Duell der Aufsteiger zwischen dem SV Werder Bremen und Schalke 04 (ab 18.30 Uhr im Liveticker bei SPORT1). Während die Bremer in der Bundesliga angekommen sind, herrscht auf Schalke einmal mehr Chaos. Der neue Trainer Thomas Reis hofft in seinem zweiten Spiel als Schalke-Coach auf das erste Erfolgserlebnis (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).