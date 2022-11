Skispringen: Vermisst! Sorge um Rekordspringer

Wie die Boulevardzeitung Blesk am Freitag berichtete, gilt Antonin Hajek seit mehr als einem Monat als vermisst. Das Verschwinden des Ex-Skispringers wurde demnach am 2. Oktober von seiner Familie bei der Polizei gemeldet. (NEWS: Alles zum Skispringen)

„Die Suche nach der vermissten Person dauert noch an. Der Mann hat sich seitdem nicht mehr gemeldet“, sagte Polizeisprecherin Adéla Fialová der Tageszeitung. Über einen möglichen Verbleib des 35-Jährigen konnte seine Familie keine Angaben machen. Es soll Spekulationen über einen möglichen Job in Malaysia geben, diese konnten bislang aber weder bestätigt noch widerlegt werden.

Antonin Hajek: Autounfall und Landesrekord

Hajek beendet seine Karriere im September 2015 im Alter von 28 Jahren aufgrund ausbleibender sportlicher Ergebnisse sowie gesundheitlicher Probleme. Sein bestes Weltcup-Ergebnis feierte der zweimalige Olympia-Teilnehmer im Skifliegen. In der Saison 2009/10 segelte er im Januar am Kulm in Tauplitz auf den vierten Rang. Dieses Ergebnis konnte er acht Tage später in Sapporo wiederholen.