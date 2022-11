Anzeige

Bundesliga LIVE im TV, Stream und Ticker: FC Bayern will Tabellenführung, BVB im Ruhrderby gefordert Bayern wieder Spitze? BVB im Derby

Hertha hofft: Das soll der entscheidende Faktor gegen die Bayern sein

SPORT1

Der 13. Spieltag der Bundesliga hält spannende Begegnungen bereit. Der FC Bayern möchte wieder an die Tabellenspitze. Borussia Dortmund ist im Ruhrderby gefordert.

Der FC Bayern hat nach einem Zwischentief in den vergangenen Wochen einen wahren Lauf hingelegt, den man bei Hertha BSC Berlin unbedingt fortsetzen möchte. Borussia Dortmund empfängt derweil den VfL Bochum zum Ruhrderby, wobei man mit den Bochumern noch eine Rechnung offen hat.

Seit dem Unentschieden in Dortmund gab es für den deutschen Rekordmeister aus München in sieben Pflichtspielen sieben Siege. Diese Serie will der Rekordmeister in Berlin weiter ausbauen und zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erobern. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dabei kann Trainer Julian Nagelsmann auf ein hochkarätiges Trio an Rückkehrern zurückgreifen. So werden Leroy Sané, Lucas Hernández und Keeper Manuel Neuer wieder ins Geschehen eingreifen. Letzterer dürfte auch wieder in der Bayern-Startelf stehen. Verzichten müssen die Bayern dagegen auf Matthijs de Ligt und weiterhin auch auf Thomas Müller (FC Bayern: Wann Müller sein Comeback geben soll).

Bundesliga LIVE mit Hertha BSC-FC Bayern, Borussia Dortmund-VfL Bochum

Die bayerische Marschroute ist klar: ein Sieg bei der Hertha und der Druck liegt wieder bei der Überraschungsmannschaft Union Berlin, die erst am Sonntag in Leverkusen spielt.

So tippt Peter Neururer den Spieltag

Auf der anderen Seite wollen die Berliner den großen FCB ärgern. Nach der schmerzhaften Niederlage in Bremen benötigt das Team um Trainer Sandro Schwarz wieder ein Erfolgserlebnis. Gegen die Bayern setzt man auch auf die Energie der Fans, welche die Mannschaft nach vorne peitschen sollen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Eine stimmungsvolle Atmosphäre darf man auch in Dortmund erwarten. Dort empfängt der BVB den VfL Bochum zum Ruhrderby. Die Borussia will nach zwei gewonnenen Ligapartien gegen den Tabellenvorletzten nachlegen und den Anschluss an die Tabellenspitze halten.

BVB mit offener Rechnung

Zudem will der BVB noch eine alte Rechnung aus der Vorsaison begleichen. In einem wilden Spiel verlor man das letzte Derby daheim mit 3:4 gegen den VfL. Von der Form aus der Vorsaison ist man in Bochum derzeit weit entfernt. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits vier Punkte.

In den weiteren Begegnungen des Nachmittags trifft Mainz 05 auf den VfL Wolfsburg, der FC Augsburg empfängt Eintracht Frankfurt und RB Leipzig kämpft bei der TSG Hoffenheim um Zählbares. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

So können Sie die Bundesliga am Samstagnachmittag live verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

