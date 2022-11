Formel 1: Haas-Entscheidung bei Mick Schumacher zieht sich - "Pech gehabt!"

Fährt Mick Schumacher in der kommenden Saison für Haas in der Formel 1 oder nicht?

Allerdings stellte er auch klar, dass das Team von der Angelegenheit nicht beeinflusst wird. „Das wird es nicht“, erteilte er einer Frage, ob dies der Fall sei, eine klare Absage. Man müsse sich immer bewusst sein, wer diese Aussagen tätige. „Ich habe meine Meinung über die Leute und ich muss sie nicht in den sozialen Medien schreiben, weil ich genug Selbstvertrauen habe, um zu wissen, was ich tue.“

Mick Schumacher muss um Vertrag bangen

Der Vertrag von Schumacher beim Haas-Team läuft am Ende dieser Saison aus. Aktuell ist der 23-Jährige der Fahrer in der Königsklasse des Motorsports, der am längsten ohne Punkte geblieben ist. Nach WM-Zählern in England und Österreich wartet Schumacher bereits seit neun Rennen auf den nächsten Erfolg. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)