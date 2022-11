Diese Turniere spielt Negreanu bei der WSOPE

Der Superstar der Pokerszene und GGPoker Botschafter Daniel Negreanu ist bei der World Series of Poker Europe angekommen. Jetzt beginnt seine Bracelet-Jagd und mehr....

Ab sofort erfährt die World Series of Poker Europe (WSOPE) im tschechischen Rozvadov erhöhte Aufmerksamkeit. Der bekannteste Pokerspieler der Welt, der Kanadier Daniel Negreanu, ist eingetroffen. Seine außerordentliche Beliebtheit bei den europäischen Fans und seine vermutlich wieder enorme Social Media Aktivität, wird der Serie neuen Schwung geben.

Auf der Jagd nach seinem siebten WSOP Bracelet wird „Kid Poker“ vermutlich bei fünf Bracelet-Events im King´s Resort an den Start gehen:

Event #8: €25.000 No Limit Holdem

Event #11: €50.000 No Limit Holdem High Roller

Wir werden an dieser Stelle ausführlich über den Verlauf seiner Turniere berichten. Immerhin sind bereits neun Jahre vergangen, dass Negreanu ein WSOP-Bracelet gewinnen konnte. Shuffle Up and Deal!