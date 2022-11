Anzeige

FC Bayern: Wie bei Kingsley Coman der Kopf die Beine blockiert Wenn der Kopf die Beine blockiert

Carsten Arndt

Kinglsey Coman hat das Potenzial, einer der besten Flügelspieler der Welt zu sein. Doch der Bayern-Star wird immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Davon bleibt auch seine Psyche nicht unangetastet.

Als Christoph Daum sein legendäres Zitat in die Welt setzte, dass der Kopf das dritte Bein sei, wenn er richtig funktioniere, lag er anatomisch zweifellos knapp daneben.

Doch auf der psychologischen Ebene steckt eben auch eine ganze Menge Wahrheit dahinter. Spielt der Kopf eines Fußballers nicht mit, blockieren nicht selten auch die Beine.

Kingsley Coman gehört gemäß seinem Trainer Julian Nagelsmann in Topform zu den drei besten Flügelspielern Europas. Doch der Bayern-Profi wird seit Jahren immer wieder ausgebremst, die Muskulatur ist sein wunder Punkt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nagelsman: Kingsley Coman nicht frei im Kopf

Und die immer wiederkehrende Problematik hat sich mittlerweile so in seinem Bewusstsein verankert, dass die Beine derzeit nicht so können, wie sie eigentlich wollen.

„Er hatte immer wieder muskuläre Probleme in den letzten Wochen. Er hatte Muskelverhärtungen und Krämpfe im Spiel. Er war nicht ganz frei im Kopf, deshalb fehlen wohl ein paar Prozentpunkte“, erklärte FCB-Coach Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Hertha BSC, als er auf das derzeitige Formtief Comans angesprochen wurde. (Bundesliga: Hertha BSC - FC Bayern, Sa. 15.30 Uhr im Liveticker)

In der laufenden Saison kommt der Franzose bislang nur auf sechs Torbeteiligungen in elf Pflichtspielen. Bedenkt man, dass er beim 7:0 der Münchner gegen den VfL Bochum ein Tor und drei Assists beisteuerte, stehen nur noch zwei Vorlagen in zehn Pflichtspielen zu Buche. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Spannende Details: Nagelsmann spricht über Instagram-Nachrichten

Zu wenig für die herausragenden Fähigkeiten des 26-Jährigen, der sich Anfang September (mal wieder) einen Muskelfaserriss zugezogen hatte und rund einen Monat ausgefallen war.

Coman fliegt gegen den BVB vom Platz

Sein Comeback gab er am 8. Oktober im Spitzenspiel gegen den BVB. Zur Halbzeit eingewechselt, wurde er zur tragischen Figur, als er kurz vor dem Ende mit Gelb-Rot vom Platz flog und so seinen Teil zum späten Dortmunder Ausgleich beitrug. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dass er bereits die ersten beiden Liga-Spiele aufgrund einer Rot-Sperre aus der vergangenen Spielzeit verpasste, trug ebenso wenig dazu bei, den für Coman so wichtigen Rhythmus zu finden.

BVB-Dusel? Wegen dieser Szene tobt Bayern

Dabei hatte er noch Anfang September betont, er sei auf einem guten Weg, „der Spieler zu werden, der ich sein will“. Dieses Jahr „wäre ein gutes Jahr, das zu zeigen“. Eine Woche später riss der Muskel im Oberschenkel.

Das alles führt dazu, dass der Mann, der den FCB 2020 zum Champions-League-Sieger machte, derzeit im Vergleich zu seinen Offensivkollegen eher blass bleibt. Während sich Eric Maxim Choupo-Moting, Serge Gnabry und Co. Spiel für Spiel als Man of the Match bewerben, fristet Coman die Rolle des Nebendarstellers.

„King wird auch wieder besser spielen“

„Er weiß, dass er besser spielen kann, als er es aktuell macht. Er konnte eine längere Zeit nicht mehr so sprinten, wie es vonnöten ist“, sagte Nagelsmann am Freitag, schob aber direkt hinterher, dass er sich keinerlei Sorgen mache.

„King wird auch wieder besser spielen. Wenn du ständig solche Verletzungen hast, geht dir das irgendwann gegen den Strich. Er muss eine maximale Frische in der Muskulatur spüren, um an sein Leistungsoptimum zu kommen.“

Dann, betont Nagelsmann, „ist er unersetzlich für uns“.

