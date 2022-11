Lopetegui neuer Teammanager in Wolverhampton

Der frühere spanische Nationaltrainer Julen Lopetegui ist neuer Teammanager des englischen Fußball-Erstligisten Wolverhampton Wanderers. Dies gaben die Wolves am Samstag bekannt. Der 56-Jährige wird seinen Job mit Beginn der WM-Pause am 14. November antreten, bis dahin bleibt Interimscoach Steve Davis in der Verantwortung.