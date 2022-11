Formel 1: Ex-Schumacher-Kollege Nikita Mazepin kehrt Formel 1 den Rücken

Comeback trotz Nähe zu Putin?

„Es ist das erste Mal, dass ich in dieser Rolle vor euch stehe. Es ist toll, neue Seiten an sich selbst zu entdecken und Entwicklungsmöglichkeiten in eigenen Projekten zu finden“, ergänzte Mazepin auf Instagram.

Zuletzt zeigte sich Mazepin dennoch offen für ein Comeback in der Formel 1. „Ich bin zuversichtlich, dass eine Formel-1-Rückkehr in Zukunft möglich ist“, so der 23-Jährige. Dabei schloss er allerdings aus, unter neutraler Flagge an den Start zu gehen (Formel-1-Comeback? Nikita Mazepin ist bereit - aber nicht um jeden Preis).