Hockey: Knappe Ergebnisse zum Auftakt gegen Belgien

Frauen-Bundestrainer Valentin Altenburg war hingegen nicht zufrieden: "Wir haben zu viele Chancen zugelassen und waren vor dem belgischen Tor nicht konsequent genug", fand er. "In beiden Kreisen waren wir heute die deutlich schlechtere Mannschaft, und deswegen verlieren wir verdient", so Altenburg weiter.

Im ersten Teil der neuen Spielzeit in der Pro League treffen die Mannschaften von Henning und Altenburg in Mendoza je zweimal auf Belgien und Gastgeber Argentinien. Die ersten Spiele beider Teams gegen Argentinien finden am Wochenende statt. Am Montag ist dann erneut Belgien der Gegner.