Formel 1: Vettel will es wie Raab machen - Comeback-Versuch nicht ausgeschlossen

Witzstrafe in der Formel 1

Sebastian Vettel (36) will sich nach seinem Karriere-Ende konsequent von der Formel 1 abnabeln - und nimmt sich dabei Stefan Raab (56) zum Vorbild.

Die Königsklasse des Motorsports sei „16 Jahre lang mein Lebensinhalt“ gewesen, sagte der viermalige Weltmeister im Interview mit dem Spiegel : „Jetzt habe ich insgeheim die Erwartung an mich selbst, auch ohne Formel 1 klarzukommen - als würde ich einen Entzug machen.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Vorbild seien dabei Menschen, „denen es gelungen ist, einfach abzutauchen und den nächsten Schritt im Leben zu gehen“ - wie etwa TV-Moderator und Produzent Stefan Raab. „Der war so omnipräsent in der deutschen Fernsehlandschaft, hat angekündigt aufzuhören - und dann war praktisch von heute auf morgen Ruhe“, sagte Vettel: „Jetzt müsste man ihn fragen, ob er damit glücklich ist oder nicht. Aber ich finde es zunächst einmal bewundernswert, wenn sich jemand aus der öffentlichen Beobachtung so weit löst, dass man das Gefühl hat: Der ist davon nicht abhängig geworden. Gerade im Sport ist diese Gefahr groß.“