Bereut Ex-Bayern-Talent Zirkzee den Wechsel nach Bologna?

Ansage an Zirkzee: "Muss mal einen Schritt mehr gehen"

Kein Wunder, dass im vergangenen Sommer zahlreiche Vertreter europäischer Klubs an der Säbener Straße Schlange standen, um den 21 Jahre alten Niederländer zu umwerben.

Während der VfB Stuttgart, Anderlecht, Borussia Mönchengladbach, FC Fulham, Ajax Amsterdam und andere potentielle Käufer in die Röhre schauen mussten, erhielt der FC Bologna für 8,5 Millionen Euro den Zuschlag .

Obwohl sein erster Italien-Abstecher in der Rückrunde 2020/21 bei Parma Calcio nicht von Erfolg gekrönt war, nahm Zirkzee die Herausforderung in der Serie A selbstbewusst an. Das Abenteuer Italien noch einmal zu wagen, sei keine Wahl „im Zusammenhang mit der Liga“ gewesen, er habe sie vielmehr „mit dem Klub getroffen“.