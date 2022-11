WM 2022: Gekaufte Fans? Das sagt Katar

Rund zwei Wochen vor dem Start der Fußball-WM in Katar ist das Organisationskomitee des Gastgebers in scharfe Kritik geraten. Bezahlte Fans sollen offenbar für gute Stimmung in sozialen Medien und bei der Eröffnungsfeier sorgen, wie die Sportschau unter Berufung auf ein Schreiben des WM-Organisationskomitees an Anhänger, die am Programm „Fan Leader Network“ teilnahmen, berichtete. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)