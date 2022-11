Von Bayern bis zur vierten türkischen Liga - der kuriose Neustart des Sinan Kurt

Sinan Kurt war einst ein Top-Talent des deutschen Fußballs, wechselte für eine Millionensumme zum FC Bayern. Jetzt kickt er in für einen türkischen Viertligisten - und gibt einen kuriosen Grund für sein neues Engagement an.

Einst galt er als eines der größten Talente des deutschen Fußballs, wechselte für drei Millionen Euro zum FC Bayern, heute kickt er in der 4. türkischen Liga.

Dabei wurde Kurt einst eine vielversprechende Karriere vorhergesagt, als 18-Jähriger war er den Bayern und Pep Guardiola immerhin eine stolze Summe wert. Doch was ist danach passiert? Wie konnte Kurt nur so tief fallen? SPORT1 blickt auf die Geschichte von Sinan Kurt.

Den ersten Skandal hatte Kurt bereits an der Backe, da war er noch gar nicht beim FC Bayern unter Vertrag. Als er 2014 noch bei Borussia Mönchengladbach spielte und mit Marco Reus verglichen wurde, war er nicht ganz unschuldig an einem Transferstreit, der damals zwischen Gladbach und Bayern entbrannte.

Eberl warf Kurt Illoyalität vor - keine Chance unter Guardiola

Am Ende warf ihm Gladbachs damaliger Manager Max Eberl mangelnde Loyalität vor. Fortan sollte ihn dieses Image nie wirklich verlassen.

Denn bevor er eineinhalb Jahre später nach 44 Bundesliga-Minuten unter Guardiola weiter nach Berlin zog, genoss er das Profi-Leben in vollen Zügen.

Dardai kritisierte Kurt öffentlich

In Berlin entwickelte sich aber schnell ein kühles Verhältnis zwischen Kurt und dem damaligen Trainer Pal Dardai. Der hatte den talentierten Offensivspieler schnell auf dem Kieker und kritisierte ihn mehrfach öffentlich. Mal war es die Einstellung, die dem Ungar nicht gefiel, mal war es schlichtweg mangelnde Fitness, als Kurt offenbar zu viel wog.

Dardai nimmt Sinan Kurt in die Pflicht

Schließlich sollte ihn auch in Berlin dasselbe Schicksal wie in München ereilen. Er wurde aussortiert, dieses Mal mit lediglich vier Minuten Einsatzzeit in der Bundesliga.