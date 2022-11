3. Liga: SV Meppen – SV Wehen Wiesbaden, 0:3 (0:2)

Die 6.242 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Ivan Prtajin brachte den Gast bereits in der siebten Minute in Front. Bereits in der zwölften Minute erhöhte John Iredale den Vorsprung der Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Wiesbaden konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei der SV Wehen Wiesbaden. Gino Fechner ersetzte Iredale, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Der SV Meppen stellte in der 66. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Samuel Abifade, Christoph Hemlein und Marcus Piossek für Morgan Faßbender, Markus Ballmert und Mirnes Pepic auf den Platz. In der Schlussphase nahm Stefan Krämer noch einen Doppelwechsel vor. Für Jonas Fedl und David Vogt kamen Beyhan Ametov und Lukas Mazagg auf das Feld (83.). Für das 3:0 zugunsten von Wiesbaden sorgte dann kurz vor Schluss Prtajin, der die SV Wehen Wiesbaden und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (87.). Als Schiedsrichter Haslberger (St. Wolfgang) die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte Wiesbaden die drei Zähler unter Dach und Fach.