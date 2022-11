Anzeige

Faker gegen Deft! Wer wird neuer Weltmeister in League of Legends? Worlds 2022 Finale: Faker oder Deft?

Im großen Finale treffen LoL-Legende Faker sowie DRX-Spieler Deft aufeinander © Colin Young-Wolff/Riot Games

Florian Merz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag treffen T1 und DRX im großen Finale der League of Legends World Championship aufeinander. Rekordweltmeister gegen Underdog - ein Duell, bei dem sich alle Augen besonders auf Faker und Deft richten.

Lee „Faker“ Sang-hyeok ist ohne Zweifel der beste League-of-Legends-Spieler, der sich jemals in den Rift eingeloggt hat. Kaum einem anderen Profi ist das gelungen, was Faker in seiner bisherigen Karriere erreichte. Nun könnte er sich im Finale der League of Legends World Championship endgültig zum größten Spieler aller Zeiten aufschwingen, sollte sein Team, T1, DRX im Endspiel schlagen. Doch ausgerechnet ein ehemaliger Mitschüler könnte dem „Greatest Of All Time“ einen Strich durch die Rechnung machen.

2017. San Francisco, USA. Alle Augen richten sich auf Faker, den besten Spieler der Welt, dreifachen Weltmeister und Halter zahlreicher Rekorde, nationaler wie internationaler Titel. Der Koreaner hat bereits alles erreicht, was es als professioneller League-of-Legends-Spieler zu erreichen gibt. LCK Spring Split Champion, Summer Champion, MSI-Gewinner und mehrfache Weltmeistertitel reihen sich dicht an dicht im prallgefüllten Trophäenschrank des weltbekannten Mid Laners. Doch an diesem Tag sollte nicht Titel 4 folgen und kein weiteres Tafelsilber in die Schubladen Fakers gelangen. Statt wie im Jahr zuvor den Gegner Samsung Galaxy aus dem Rift zu fegen, war es die Konkurrenz, die mit Faker und dessen Mitspieler kurzen Prozess gemacht haben. Was bleibt sind bittere Erinnerungen und der sehnliche Wunsch danach, endlich wieder Finger an die prestigeträchtigste Trophäe im League-of-Legends-Kosmos zu legen.

2022, erneut San Francisco, einmal mehr im Finale. Nach fünf Jahren steht Faker zum insgesamt fünften Mal im Endspiel der League-Weltmeisterschaft. Doch anstatt mit Wolf, Bang und Co. an seiner Seite, hat sich T1 über die Jahre stark verändert und präsentiert mit Gumayusi, Keria, Zeus und Oner neue wie aufstrebende Talente, die unlängst bewiesen haben, dass sie reif für die große Weltbühne sind. Faker hingegen, der getrost als League-of-Legends-Opa bezeichnet werden kann, konnte sich über die Jahre hinweg seine Klasse bewahren, ja veränderte sein Spiel sogar dahingehen, die Stärken des Teams nicht ausschließlich auf sich und der Mid Lane zu verbinden. Stattdessen entwickelte sich der „Unkillable Demon King“ zu einem Teamplayer, der grundlegend versucht, sich, aber vor allem seine Mitspieler, auf ein neues Level zu heben. Entsprechend hat es den Anschein, als sei nun endgültig die Zeit gekommen, sich den viertel Titel zu schnappen ... oder?

T1 vs DRX - Faker gegen Deft

Nun, nicht, wenn es nach Kim „Deft“ Hyuk-kyu geht. Gemeinsam mit seinem Team DRX arbeitet der Koreaner gegenwärtig an seinem ganz persönlichen Herbstmärchen. Noch niemals zuvor gelang es einem Team, sich aus der Play-In-Stage bis ins große Finale der League of Legends World Championship zu spielen. Alleine das Erreichen des Halbfinals stellte einen neuen Rekord auf.

Als in diesem mit GEN G zudem der haushohe Favorit klar mit 3:1 geschlagen wurde, gab es für die Fans kein halten mehr. Für Deft dürfte es zudem ein ganz besonderes Erlebnis werden. Obwohl dieser, wie Faker, seit mehr als zehn Jahren als professioneller League-of-Legends-Spieler aktiv ist, gelang es ihm nicht an die Erfolge des T1-Mid-Laners anzuknüpfen.

