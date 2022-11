2. Liga: SV Darmstadt 98 – Hannover 96, 1:0 (0:0)

Keine 30 Minuten waren gespielt, da musste Phil Neumann von 96 den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Anstelle von Tobias Kempe war nach Wiederbeginn Emir Karic für den SV Darmstadt 98 im Spiel. 15.475 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Heimmannschaft schlägt – bejubelten in der 63. Minute den Treffer von Marvin Mehlem zum 1:0. In der Schlussphase nahm Stefan Leitl noch einen Doppelwechsel vor. Für Maximilian Beier und Hendrik Weydandt kamen Jannik Dehm und Cedric Teuchert auf das Feld (75.). Stefan Leitl wollte Hannover zu einem Ruck bewegen und so sollten Enzo Leopold und Antonio Foti eingewechselt für Sei Muroya und Max Besuschkow neue Impulse setzen (86.). Torsten Lieberknecht nahm mit der Einwechslung von Clemens Riedel das Tempo raus, Braydon Manu verließ den Platz (90.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Darmstadt und Hannover 96 aus.